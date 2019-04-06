英超》埃及法老復活！ 薩拉赫助利物浦重回英超龍頭

薩拉赫（圖中）本場攻進超前比分的進球，幫助利物浦贏得比賽勝利。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕英超第33輪賽事，紅軍利物浦作客挑戰南安普敦，利物浦靠著埃及梅西薩拉赫（Mohamed Salah）踢進超前比分的精彩進球，終場紅軍以3：1踢館成功，這場勝利使利物浦在多賽一場的情況下積分反超曼城來到英超第1，而薩拉赫本場的進球則是終結個人連8場賽事未取得入球的小低潮。

比賽第9分鐘，主隊靠著前鋒隆（Shane Long）在禁區接獲隊友霍伊別爾（Pierre-Emile Højbjerg）的頭錘擺渡，把握住機會起腳得分幫助南安普敦先馳得點。比賽第36分鐘，紅軍右後衛阿諾德（Trent Alexander-Arnold）在右路傳中至禁區，凱塔（Naby Keïta）頭球破門，幫助利物浦在上半場追平比分1：1。

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下半場比賽一路僵持到比賽第80分鐘，紅軍利用1次防守反擊的機會，薩拉赫帶球帶過大半場直搗禁區射門得分，突破兩隊的僵局，紅軍將比分超前為2：1，最後於比賽第86分鐘，利物浦隊長亨德森（Jordon Henderson）再進1球錦上添花，最終利物浦以3：1擊退南安普敦取得英超4連勝。

利物浦在英超聯賽多賽一場的情況，積分82分反超曼城的80分重回英超龍頭的位置，接著利物浦於4月10日有歐冠8強賽事要在主場對上波圖，還有4月14日英超賽事對上藍軍切爾西，場場都是硬仗。

南安普敦在輸掉這場比賽之後，英超積分停在33分，暫且排在英超第16名，距離降級區的第18名卡地夫城僅有5分領先。

凱塔（圖右）攻進利物浦本場的第1球，這也是他轉隊到紅軍後的第1顆入球。（路透社）

隆（圖右）踢進南安普敦全場的唯一一顆進球。（路透社）

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