MLB》隊友單局3失誤、牛棚砸鍋 菊池首勝又飛了

菊池雄星開季先發三場，一勝難求。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕在父親因癌症病逝後，27歲的水手日籍左投菊池雄星遵從遺願不奔喪，今天銜哀先發出戰白襪，希望能用大聯盟首勝獻給天上父親。不過此役隊友首局就出現3次失誤，也讓菊池的投球節奏大亂，主投5局投出4次三振，挨7安失6分，其中有4分是自責分，終場球隊以8：10輸球，菊池無關勝敗，大聯盟首勝也尚未開張。

水手狀況絕佳，開季7勝1負寫下隊史最佳，今天面對白襪靠著桑塔納（Domingo Santana）的陽春砲先馳得點，握有1分領先的菊池登板投球，沒想到隊友守備卻扯後腿，游擊手貝克漢（Tim Beckham）單局發生3次失誤，讓對手輕鬆追平，菊池也受到影響，投出保送後，被孟卡達（Yoán Moncada）擊出適時的中外野二壘安打，一舉打回2分，水手首局就狂失3分。

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菊池第二局仍無法回穩，單局連續被敲4支安打共失3分，白襪前3局以6：1大幅領先。菊池雄星此役先發5局被敲7支安打失6分，4分為責失分，另有4次三振和1次保送，防禦率漲至4.02，帶著敗投候選資格退場。

水手3、4兩局皆有攻勢，共追回3分，第6局攻勢再起，希利（Ryon Healy）和海尼格（Mitch Haniger）分別擊出2分砲，以8：6超前，菊池雄星敗投解套外，也成為勝投候選人。

不過牛棚再度失守，7、8兩局狂失4分，終場以8：10輸球。仍與首勝擦身而過的菊池受訪時表示，「如果控球能再好一點的話，這三場先發就有機會奪勝，勝投沒那麼容易，下一場比賽我會全力以赴的。」

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