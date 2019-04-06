羽球》無緣篡位球后戴資穎 中國球迷這樣說…

陳雨菲即便奪冠也無法篡位戴資穎。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界球后戴資穎昨拍落泰國勁敵依瑟儂，順利保住世界排名第1寶座，避免讓世界排名第2的中國選手陳雨菲有機會超車，中國媒體也以「戴資穎保住世界第一」為題報導。

戴資穎昨拿下勝利，積分至少92367以上，即使世界排名第2的陳雨菲奪冠，積分衝到92079，也無法將小戴拉下球后寶座。對此，有中國球迷坦言，「本來希望是小拉（依瑟儂）可以贏的，這樣子菲菲打小拉就輕鬆些，希望菲菲可以延續全英賽打小戴的那股士氣。」

請繼續往下閱讀...

早在戴資穎打贏依瑟儂前，中國媒體就提前期待她和陳雨菲再次交手，撰文寫道即便下週無法讓小戴讓出世界第一，「有一點可以肯定的是，如果陳雨菲打入決賽甚至奪冠，那麼戴資穎世界第一將岌岌可危。」

對於來勢洶洶的陳雨菲，戴資穎先前也受訪表示冷靜看待，對於再次遇上陳雨菲並沒有什麼想法。不過中國球迷對陳雨菲很有信心，認為她多次跟戴資穎打都能拿到一局，直言未來陳雨菲一定會站上第一。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/