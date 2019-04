NBA》史上第一人！ 魏斯布魯克連3季場均大三元

魏斯布魯克連3季場均大三元,為聯盟史上第一人。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕雷霆一哥「西河」魏斯布魯克(Russell Westbrook)再度締造聯盟歷史,今天對活塞首節就達標,將成為史上第一位連3季例行賽場均大三元的球員。

今天對活塞賽前,雷霆本季尚有4場例行賽,西河只要再傳出3次助攻,就將完成本季場均大三元,西河在首節就達標,確定締造連3季場均大三元的空前紀錄。西河本季完成31次單場大三元,並列史上第三,連11場達陣也是史無前例。

西河曾在2016-17球季,締造單季42次單場大三元,寫下聯盟新猷,本週締造單場20-20-20的鬼神紀錄,為史上第二人。此役對活塞賽前,西河本季場均23分、11.1籃板、10.5助攻。

Russ averages a triple-double for the 3rd straight season. Never done before in NBA history.#WhyNot pic.twitter.com/MeLGrbTT7s