NBA》史上第一人！ 魏斯布魯克連3季場均大三元

魏斯布魯克連3季場均大三元，為聯盟史上第一人。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆一哥「西河」魏斯布魯克（Russell Westbrook）再度締造聯盟歷史，今天對活塞首節就達標，將成為史上第一位連3季例行賽場均大三元的球員。

今天對活塞賽前，雷霆本季尚有4場例行賽，西河只要再傳出3次助攻，就將完成本季場均大三元，西河在首節就達標，確定締造連3季場均大三元的空前紀錄。西河本季完成31次單場大三元，並列史上第三，連11場達陣也是史無前例。

請繼續往下閱讀...

西河曾在2016-17球季，締造單季42次單場大三元，寫下聯盟新猷，本週締造單場20-20-20的鬼神紀錄，為史上第二人。此役對活塞賽前，西河本季場均23分、11.1籃板、10.5助攻。

Russ averages a triple-double for the 3rd straight season. Never done before in NBA history.#WhyNot pic.twitter.com/MeLGrbTT7s — Bleacher Report （@BleacherReport） 2019年4月6日

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/