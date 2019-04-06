MLB》葛雷斯諾6局無失分 光芒勝巨人續坐美東龍頭

葛雷斯諾本場繳出6局0失分的優質先發，並飆出6次三振。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕光芒作客巨人主場，靠著先發投手葛雷斯諾（Tyler Glasnow）主投6局0失分外加飆出6K的優質先發表現，以及基爾梅爾（Kevin Kiermaier）和狄亞茲（Yandy Díaz）雙雙開轟的助拳下，光芒終場5：2擊敗巨人拿下本季客場第1勝，巨人則是吞下主場第1敗。

比賽1局上半，光芒率先展開攻勢， 勞爾（Brandon Lowe）擊出右外野方向的二壘安打，將壘包上的崔志萬送回本壘得分，光芒1：0先馳得點，接著狄亞茲敲出左外野的兩分全壘打，比數來到3：0，基爾梅爾背靠背再將小白球送出牆外，1局上半光芒就取得4：0領先。

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狄亞茲本場開轟賺進2分打點。（法新社）

7局上半，米德斯（Austin Meadows）擊出中左外野的深遠二壘安打積壘包上的隊友送回來，光芒將領先再拉開至5：0，7局下半巨人展開反擊，「功夫熊貓」山度瓦（Pablo Sandoval）敲出左外野的深遠二壘安打送回皮拉爾（Kevin Pillar）替巨人首開紀錄，Steven Duggar隨後再補上1支二壘安打送回山度瓦，比數追至2：5落後，之後光芒的後援投手都未再失分，最終光芒就是5：2擊敗巨人拿下本季第6勝暫居美聯東區第1的位置，巨人則是吞下開季的第6敗，在國聯西區敬陪末座。

山度瓦上場代打敲出帶有1分打點的二壘安打及跑回1分。（法新社）

光芒本場先發投手葛雷斯諾主投6局未丟分拿下勝投，主投5.1局失4分的Dereck Rodríguez則吞下敗投，阿瓦拉多（Jose Alvarado）投1局0失分成功關門，拿下本季第3次救援成功。

巨人先發投手Dereck Rodríguez主投5.1局失4分吞下敗投。（今日美國）

後援投手阿瓦拉多主投1局成功收關，收下本季第3次救援成功。（法新社）

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