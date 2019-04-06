NBA》單場轟45分、賞恩比德4鍋 「字母哥」：別派中鋒守我

字母哥強勢衝擊年度MVP。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）本季表現火燙，強勢衝擊年度MVP，近日受訪時表示，就算是聯盟最頂尖中鋒，可能也守不住他。

「現在，他們讓大前鋒去守B.羅培茲（Brook Lopez），所以基本上就是，他們敢放我投籃，不想讓B.羅培茲投。」字母哥分析，「這可能有點困難喔，因為如果讓中鋒來守我，想跟在我面前可不容易。」

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「就我最近看來，他們讓D.喬丹（DeAndre Jordan）、戈貝爾（Rudy Gobert）、恩比德（Joel Embiid）、J.艾倫（Jarrett Allen）來守我，就是一直搞這些鬼東西，但全都沒用啊。」字母哥說。

昨天公鹿對七六人的比賽，被視為是可能的東部冠軍戰組合，字母哥單場狂轟45分13籃板6助攻5阻攻，沒有任何一次失誤，上一位有此數據表現的人，是籃球之神喬丹（Michael Jordan），這是聯盟相隔10745日再有人達標。

《ESPN》數據指出，字母哥昨對上七六人，單場賞了對方明星中鋒恩比德4記阻攻，這是恩比德生涯首次單場被同一位球員阻攻最多的紀錄，賽後恩比德不吝大讚字母哥是可敬對手，「每次對到他都是一個挑戰，他真的很棒，他也不會回嗆或是什麼的，他根本不講話。」

字母哥認為聯盟頂級中鋒守不住他。（資料照，美聯社）

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