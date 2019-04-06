NBA》暴龍遭黃蜂逆轉 林書豪得分掛蛋還吞T

林書豪不受重用，僅上場10分鐘得分掛蛋。（資料照，美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕相較於暴龍早已確定晉級季後賽，黃蜂仍為擠進8強努力；兩隊一路激戰，替補的蘭柏（Jeremy Lamb）拿22分、包含讀秒階段的超前三分彈，助黃蜂以113：111逆轉搶下重要一勝，續保季後賽機會。

暴龍一哥雷納德（Kawhi Leonard）上半場得分高效率，9投7中拿17分，范維利特（Fred VanVleet）也有10分貢獻，團隊命中率飆破5成，龍軍以65：57的領先姿態前進下半場。林書豪依舊沒有太多機會，上場不到8分鐘僅出手1次，得分掛蛋。

請繼續往下閱讀...

雷納德。（今日美國）

易籃後，黃蜂開啟追分攻勢，替補的蘭柏第3節末段挺身而出獨拿8分，助隊超前比分。雙方決勝節一路周旋，埋伏外圍的蘭柏接獲華克（Kemba Walker）助攻，於最後3.3秒投進超前三分彈，最終黃蜂以113：111逆轉，終結暴龍5連勝。

黃蜂一哥華克拿29分、4助攻，蘭柏斬獲22分、5籃板、4助攻，卡明斯基 （Frank Kaminsky）替補也有22分貢獻。

黃蜂戰績為37勝42敗，排東部第10，與8強仍有2場勝差，想晉級季後賽得在最後3戰全力求勝，還得看其他隊的戰況而定。

暴龍雷納德拿全隊最高29分，伊巴卡（Serge Ibaka）有20分進帳，羅利（Kyle Lowry）拿16分、11助攻，西亞卡姆（Pascal Siakam）獲14分、5籃板。林書豪此役上場10分鐘，2投0中沒有分數進帳，拿1籃板，第3節末還因向裁判抗議判決吞下一技術犯規，決勝節只能溫板凳，在球隊存在感越來越低。

沃克。（美聯社）

蘭柏在最後3.3秒投進超前三分彈，再度助隊擊敗暴龍。（今日美國）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/