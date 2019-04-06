棒球》一朗3度辭退國民榮譽賞 王桑：「他已是公認的國民英雄」

王貞治。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕對於鈴木一朗3度辭退日本政府欲頒發的國民榮譽賞，王貞治身為42年前獲獎的第一人，對於他的決定予以尊重，並認為他已是大家心目中的國民英雄。

45歲的一朗在3月21日於東京巨蛋宣布退休，他卻繼2001、2004年之後，這次以「我會努力在人生落幕時領到這個獎」為由，第3度婉拒獎項。對於一朗的意願，日本政府予以尊重，內閣官房長官菅義偉昨也表示，「一朗是位帶給眾人希望和夢想的超級球星，未來希望看到他繼續活躍。」

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「國民榮譽賞」是在1977年設立，當時第1位受獎者正是以轟出756發全壘打締造世界紀錄的王貞治。下個月將滿79歲的王貞治，對於一朗3度辭退獎項的作法也表示尊重，認為一朗從現役球員身份退下後，日本政府也已探詢他的領獎意願，但他仍有自己的想法。

「雖然一朗決定辭退，但他已經是大家心中的國民英雄。」王貞治在接受《日刊體育》訪問時表示。自王貞治獲獎以來，已有26人及1團體收下這項殊榮。

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