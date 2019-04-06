MLB》首打席就敲三壘安 本季首次完全打擊出爐（影音）

〔體育中心／綜合報導〕雙城作客費城人系列賽，年輕游擊手波蘭柯（Jorge Polanco）只花4打席就達陣，成為大聯盟本季第1位演出完全打擊的球員，也是雙城隊史近11年第一人。

波蘭柯今天擔任先發二棒游擊手，首打席纏鬥7球，敲出中外野三壘安打，3局上擊出一壘安打，5局上打第一球扛出右外野陽春砲，本季首轟聽牌完全打擊，7局上波蘭柯在1好1壞出棒，擊出二壘安打，成為大聯盟本季完全打擊第一人。

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這是雙城隊史第15次完全打擊，上一次有球員達陣，已要回溯到2009年。25歲的波蘭柯是球隊年輕核心，季前與球團續約5年，開季6戰累積10安為全隊之冠，包括1轟、2支三壘打、3支二壘打。

波蘭柯成為本季完全打擊第一人。（USA TODAY Sports）

雙城相隔10年再有球員締造完全打擊。（USA TODAY Sports）

The first cycle of 2019 belongs to Jorge Polanco! pic.twitter.com/DuIIZXF9Wb — MLB （@MLB） 2019年4月6日

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