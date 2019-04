MLB》首打席就敲三壘安 本季首次完全打擊出爐（影音）

〔體育中心/綜合報導〕雙城作客費城人系列賽,年輕游擊手波蘭柯(Jorge Polanco)只花4打席就達陣,成為大聯盟本季第1位演出完全打擊的球員,也是雙城隊史近11年第一人。

波蘭柯今天擔任先發二棒游擊手,首打席纏鬥7球,敲出中外野三壘安打,3局上擊出一壘安打,5局上打第一球扛出右外野陽春砲,本季首轟聽牌完全打擊,7局上波蘭柯在1好1壞出棒,擊出二壘安打,成為大聯盟本季完全打擊第一人。

這是雙城隊史第15次完全打擊,上一次有球員達陣,已要回溯到2009年。25歲的波蘭柯是球隊年輕核心,季前與球團續約5年,開季6戰累積10安為全隊之冠,包括1轟、2支三壘打、3支二壘打。

波蘭柯成為本季完全打擊第一人。(USA TODAY Sports)

雙城相隔10年再有球員締造完全打擊。(USA TODAY Sports)

The first cycle of 2019 belongs to Jorge Polanco! pic.twitter.com/DuIIZXF9Wb