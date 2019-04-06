MiLB》江少慶繳5.2局好投 張育成敲再見安打當英雄（影音）

張育成。（資料照，特派記者郭羿婕攝）

〔體育中心／綜合報導〕效力印地安人3A的江少慶，新球季扛下第2號先發，今天首戰對上海盜3A，主投5.2局飆6K失3分，可惜與首勝擦身而過，另一名台灣小將張育成也有出賽，單場2安灌進3分打點，包括一支再見安打，助隊以5：4逆轉贏球，開季喜收2連勝。

江少慶在首局出現亂流，先被開路先鋒Cole Tucker首局首打席開轟，再被擊出長打失掉第2分，所幸他及時回穩，飆出三振止血。

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台灣人一定要挺台灣人，張育成在2局下率隊反攻，在二三壘有人適時擊出右外野二壘安打，一舉打回2分扳平戰局，本季首安、首打點都開張，隨後再靠著隊友的高飛犧牲打，跑回超前分。

江少慶度過首局後越投越穩，2到5局都沒有失分，還送出2次雙殺，但第6局被敲追平轟，投5.2局就被換下場，只差1人次就能完成優質先發。

兩隊激戰至11局下半，對手在2人出局後故意保送Ryan Flaherty，形成一二壘有人，第3個出局數企圖要抓張育成，但他把握住機會，敲出再見安打，一棒結束比賽。

江少慶。（取自推特Indians Prospective）

江少慶此役主投5.2局用89球，其中57顆是好球，被敲5支安打失3分，另有6次三振和3次保送，防禦率為4.76。

張育成力扛第六棒先發游擊手，6打數敲出2支安打，灌進3分打點，另外吞下2次三振，打擊率為2成22。

此外，效力印地安人2A的朱立人，今天2打數無安打，吞下2次三振，另有1次保送，開季前兩場共累積6支0，首安尚未開張；在遊騎兵2A打拚的黃暐傑，本季首度出賽後援2局飆5K無失分，只被敲出1支安打，終場球隊以4：1獲勝，他也收下本季首勝。

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Columbus wins their first game as the Veleros, topping Indianapolis, 5-4. #MiLBesDivertido | #ThisShipRocks pic.twitter.com/Utflr5NSjA — Columbus Clippers （@CLBClippers） 2019年4月6日

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