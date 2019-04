MiLB》江少慶繳5.2局好投 張育成敲再見安打當英雄（影音）

張育成。(資料照,特派記者郭羿婕攝)

〔體育中心/綜合報導〕效力印地安人3A的江少慶,新球季扛下第2號先發,今天首戰對上海盜3A,主投5.2局飆6K失3分,可惜與首勝擦身而過,另一名台灣小將張育成也有出賽,單場2安灌進3分打點,包括一支再見安打,助隊以5:4逆轉贏球,開季喜收2連勝。

江少慶在首局出現亂流,先被開路先鋒Cole Tucker首局首打席開轟,再被擊出長打失掉第2分,所幸他及時回穩,飆出三振止血。

請繼續往下閱讀...

台灣人一定要挺台灣人,張育成在2局下率隊反攻,在二三壘有人適時擊出右外野二壘安打,一舉打回2分扳平戰局,本季首安、首打點都開張,隨後再靠著隊友的高飛犧牲打,跑回超前分。

江少慶度過首局後越投越穩,2到5局都沒有失分,還送出2次雙殺,但第6局被敲追平轟,投5.2局就被換下場,只差1人次就能完成優質先發。

兩隊激戰至11局下半,對手在2人出局後故意保送Ryan Flaherty,形成一二壘有人,第3個出局數企圖要抓張育成,但他把握住機會,敲出再見安打,一棒結束比賽。

江少慶。(取自推特Indians Prospective)

江少慶此役主投5.2局用89球,其中57顆是好球,被敲5支安打失3分,另有6次三振和3次保送,防禦率為4.76。

張育成力扛第六棒先發游擊手,6打數敲出2支安打,灌進3分打點,另外吞下2次三振,打擊率為2成22。

此外,效力印地安人2A的朱立人,今天2打數無安打,吞下2次三振,另有1次保送,開季前兩場共累積6支0,首安尚未開張;在遊騎兵2A打拚的黃暐傑,本季首度出賽後援2局飆5K無失分,只被敲出1支安打,終場球隊以4:1獲勝,他也收下本季首勝。

WATCH: Yu Chang sends the fans home happy with this walkoff single in the 11th inning!



Columbus wins their first game as the Veleros, topping Indianapolis, 5-4. #MiLBesDivertido | #ThisShipRocks pic.twitter.com/Utflr5NSjA