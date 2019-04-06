NBA》魏德絕殺失敗 熱火苦吞3連敗

魏德（圖中）本場攻下24分，但最後一擊失手使熱火吞下3連敗。威金斯（圖左）本場攻下18分的表現不錯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕熱火作客「北大荒」灰狼主場，正為了季後賽資格拚命的熱火，本場賽前連輸兩次塞爾提克，在東部排名已跌至第9，這場比賽隊熱火來說至關重要，但是灰狼靠著薩里奇（Dario Saric）及簡恩（Gorgui Dieng）各都轟下19分的表現，灰狼以111：109主場險勝熱火，即便「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）攻下全場最高的24分也無濟於事，熱火吞下近期3連敗，依舊排名東部第9，與排名並列第8的活塞和籃網有1場勝差。

比賽首節主隊以36：35領先客隊，次節熱火打出一波34：25的單節攻勢，上半場將領先拉開至8分，歸因於上半場全隊62.2%的超高命中率，魏德手感火燙前兩節出手9次命中7球並攻下21分。

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第3節灰狼打出一波18：6的攻勢，薩里奇貢獻其中的7分，單節29：22的比數，將比分追近至90：91僅1分差。決勝節剩10秒時，魏德關鍵上籃得手將比分追至109：110，隨後貝茲迪普（Keita Bates-Diop）2罰僅1中給了熱火絕殺機會，只可惜魏德最後一擊未能得手，終場比分109：111，熱火惜敗灰狼苦吞3連敗，季後賽資格目前岌岌可危。

薩里奇本場攻下19分為並列全隊最高。（美聯社）

熱火本賽季例行賽剩3場比賽，場場皆是硬仗，4月8日要對上東部第2的暴龍，4月10日要對上東部第3的七六人，4月11日對上籃網將是攸關熱火前進季後賽與否的一役。

薩里奇和簡恩都攻下全隊最高的19分，其中簡恩的得分為本季新高，A.威金斯（Andrew Wiggins）貢獻18分，湯斯（Karl-Anthony Towns）雖繳出13分12籃板的雙十表現，但單場也發生多達11次的失誤。

簡恩板凳出發拿下19分為本季新高得分。（美聯社）

板凳出發的魏德轟下全場最高的24分，並外帶3籃板3助攻，衛特斯（Dion Waiters）全場12投中6的3分球，攻下全場次高的22分，卓吉奇（Goran Dragic）斬獲15分並抓下7顆籃板和傳出9次助攻，溫斯洛（Justise Winslow）則是挹注13分7籃板4助攻1火鍋1抄截。

在這場比賽過後，熱火吞下3連敗，近6場比賽輸掉4場，加上今日魔術贏球、活塞輸球，魔數40勝40敗衝上東部第6，活塞則和籃網戰績同為39勝40敗，熱火38勝41敗排名第9，第10的黃蜂戰績為37勝42敗。早與季後賽資格無緣的灰狼，這場勝利則是收下2連勝，且是近5場比賽的第3勝。

衛特斯單場投進6顆3分球攻下22分，依舊無法讓熱火拿下勝利。（美聯社）

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