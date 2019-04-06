NBA》18記三分彈射倒老鷹 魔術從老八變老六

魔術今天擊敗老鷹，一舉登上東部第六。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕東部前5強已確定晉級季後賽，最後3個名額由魔術、籃網、活塞、熱火和黃蜂來爭奪，原本排名第8的魔術，今天下起三分雨，飆進18顆三分彈，終場以149：113大勝老鷹，收下2連勝。今天活塞輸球，魔術以40勝40敗，一舉躍居東部第六。

魔術首節就將老鷹擊潰，前15投13中，單節灌進42分，第一節結束就取得24的大幅領先，魔術一路領先到終場，全隊投籃命中率高達6成，三分球更是37投18中，完全優於老鷹，終場就以149：113輕鬆贏球。

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魔術先發5人得分全上雙，伍切維奇（Nikola Vucevic）繳出25分、11籃板雙十數據，富尼耶（Evan Fournier）也挹注25分、4籃板，板凳暴徒洛斯（Terrence Ross）則飆進6顆三分彈，同時也貢獻25分。

老鷹以超級新秀T.楊恩（Trae Young）的22分、7籃板和6助攻最佳，J.柯林斯（John Collins）攻下全隊次高的20分。

伍切維奇繳出25分、11籃板的雙十數據。（美聯社）

T.楊恩。（USA TODAY Sports）

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