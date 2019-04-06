日職Live》大王首度獲保送 火腿0：5西武

王柏融。（資料照，特派記者陳志曲攝）





第四局

王柏融4局下第二打席對上西武先發今井達也，獲得日職生涯首次四壞球保送。

王柏融第二打席逐球紀錄：

1.滑球 131公里 未揮棒 壞球

2.速球 146公里 未揮棒 好球

3.滑球 128公里 未揮棒 壞球

4.速球 145公里 未揮棒 壞球

5.變速球 137公里 未揮棒 好球

6.變速球 136公里 四壞球保送

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第三局

金子弌大接替加藤貴之登板，三振掉中村剛也後出現狀況，木村文紀敲出左外野安打，然後盜上二壘，金子侑司和源田壯亮先後獲得四壞球保送，西武攻占滿壘。秋山翔吾適時擊出右外野二壘安打，一舉打回2分，森友哉補上一發3分砲，西武以5：0領先。

第二局

森友哉在2上1人出局後擊出中外野二壘安打，但外崎修汰擊出內野滾地球出局，栗山巧遭到三振。

第一局

加藤貴之被開路先鋒金子侑司敲出安打，但隨後讓源田壯亮擊出三壘滾地球，抓到往二壘跑的金子，源田隨後盜壘失敗，加藤貴之三振掉秋山翔吾力保不失分。

西川遙輝和大田泰示連續擊出安打，但大田衝向二壘時遭到阻殺出局，西川則上到三壘，近藤健介擊出投手丘前滾地球出局，中田翔獲得四壞球保送，王柏融在一三壘有人時擊出二壘滾地球，無緣打進球隊第一分。

王柏融首打席逐球紀錄：

1.速球 145公里 未揮棒 好球

2.變速球 135公里 二壘滾地球出局

賽前報導

〔體育中心／綜合報導〕「台灣大王」王柏融昨天一掃低潮，首次對戰西武獅就繳出生涯首次3安猛打賞，灌進2分打點，首支長打和首次盜壘成功都雙雙出爐，率隊終止3連敗，今天續戰西武獅，王柏融依舊擔任先發第五棒指定打擊。

王柏融本季出賽7場，28打數敲出8支安打，打擊率為0.286，上壘率達0.321，得點圈打擊率高達0.300。

兩隊先發打線：

日本火腿鬥士

1.西川遙輝 中外野

2.大田泰示 右外野

3.近藤健介 左外野

4.中田翔 一壘手

5.王柏融 指定打擊

6.橫尾俊建 三壘手

7.渡邊諒 二壘手

8.鶴岡慎也 捕手

9.中島卓也 游擊手

先發：加藤貴之

西武獅

1.金子侑司 左外野

2.源田壯亮 游擊手

3.秋山翔吾 中外野

4.山川穗高 一壘手

5.森友哉 捕手

6.外崎修汰 二壘手

7.栗山巧 指定打擊

8.中村剛也 三壘手

9.木村文紀 右外野

先發：今井達也

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