日職》王柏融一度打擊低迷 日媒驚爆另有隱情

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿「台灣大王」王柏融昨貢獻2打點猛打賞，揮別沒有長打、壘上有人打不回來的困境，卻有日本媒體爆料，大王開季狀況會不佳，其實是因為開幕前的拉傷尚未痊癒。

昨日賽前王柏融打擊率只有2成，狀況低迷。八卦媒體《日刊現代》報導指出在台灣有不少球迷感到失望，甚至在網路上批評王是「本日戰犯」、「攻勢終結者」等等。

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日媒引述某位火腿退役選手表示，「這是因為他受了傷呀。」上月11日春訓階段傳出王柏融下半身緊繃，不過僅缺席了四場比賽就歸隊，也趕上開季，大王也多次向媒體強調傷勢已無大礙。

該名火腿退役選手指出，「王在開幕前傳出因為下半身緊繃而進行別的訓練菜單，其實是腳拉傷了。雖然趕上開幕，狀況不是那麼理想，又持續出賽想要追求安打，陷入惡性循環。」

王柏融繳出日職生涯首次猛打賞，該名退役選手表示，「現在受傷的部分好像多少好一點了，反方向擊球也能敲出深遠的球，證明揮棒的力度回來了。數據打出來的話會越來越放鬆，（對大王來說）現在才是開始喔！」

王柏融一度陷入打擊低迷。（資料照，記者陳志曲攝）

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