MLB》響尾蛇主場5轟洗禮 紅襪慘敗續當爐主（影音）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇今在主場開幕戰上演煙火秀，狂敲5轟炸翻衛冕軍紅襪，馬堤（Ketel Marte）扛滿貫砲， 完成生涯首次雙響，響尾蛇猛敲18安，以15：8血洗紅襪，波瑟羅（Rick Porcello）先發投不滿5局狂丟7分，苦吞二連敗。

開季表現低迷的紅襪，今天作客響尾蛇遭對手砲火洗禮，雖在3局上率先得分，但攻守交換後就被追平，先發波瑟羅4局下被打開大局，馬堤率先敲出陽春砲，響尾蛇接力敲安，單局打8人次進帳4分，取得5：1領先。

請繼續往下閱讀...

5局下響尾蛇攻勢再起，瓊斯（Adam Jones）擊出加盟第4轟，波瑟羅連飆2K後再度失守，連挨2安丟掉第7分，退場後狠摔飲料桶發洩情緒。6局上響尾蛇先發高德利（Zack Godley）連續保送、暴投後退場，紅襪攻佔滿壘但一分未得。

紅襪先發波瑟羅投不滿5局，苦吞開季二連敗。（美聯社）

6局下響尾蛇再開大局，連續安打先得1分，紅襪故意保送擠成滿壘，甫開轟的馬堤一棒擊沉衛冕軍，擊出中左外野滿貫砲，生涯首度單場雙響，開季擠進25人名單的瓦格斯（Ildemaro Vargas）也開轟，響尾蛇連4局得分，以14：1海放紅襪。

紅襪球星貝茲（Mookie Betts）和莫爾蘭（Mitch Moreland）在比賽後段開轟，但無力扭轉大比分落後，派野手投球續挨轟，終場8：15不敵響尾蛇，開季苦吞2勝7敗續在美東墊底。波瑟羅投4.2局，狂丟7分皆為責失，苦吞二連敗。

響尾蛇馬堤扛出滿貫砲，生涯首度雙響。（USA TODAY Sports）

響尾蛇主場開幕戰狂敲5轟奪勝。（USA TODAY Sports）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/