MLB》32歲老將回鍋扛再見轟 印地安人氣走藍鳥（影音）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人今天在主場贏得激情勝利，本季回鍋的32歲老將山塔納（Carlos Santana）擊出生涯第5支再見全壘打，本季首轟就是再見轟，幫助印地安人以3：2氣走藍鳥。

印地安人今天由畢伯（Shane Bieber）先發，前4局讓對手一分未得，5局上被賈維斯（Freddy Galvis）逮中速球，扛出超前兩分砲，但攻守交換後迅速獲得打線支援，莫洛夫（Max Moroff）適時二壘打追平，雙方以2：2一路僵持。

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9局上藍鳥三上三下未得分，9局下印地安人最後進攻，藍鳥更換投手，率先製造飛球抓下1出局，下一棒輪到山塔納，選掉一顆壞球後，下一球抓偏高速球出棒，將球扛上中左外野看台，形成再見陽春砲結束比賽。

這是山塔納生涯第5支再見轟，過往都有開季慢熱問題的他，本季至今7戰打擊率高達4成17，貢獻6分打點，他上季開季前兩個月的打擊率僅1成53，賽後受訪時表示：「這是個很美好的時刻，大家都知道這裡就是我甜蜜的家，所以我很開心能夠回到這裡，我很為此開心，也很開心隊友都很支持我。」

山塔納回鍋首轟就是再見轟。（USA TODAY Sports）

山塔納準備迎接隊友。（USA TODAY Sports）

山塔納生涯第5度用全壘打向對手說再見。（法新社）

山塔納被隊友包圍慶祝。（法新社）

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