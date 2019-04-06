NBA》塞爾提克大破溜馬 獨居東部第四

塞爾提克拿下關鍵一勝，擠下溜馬獨居東部第4，塔圖姆（圖中）攻下本場最高的22分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA東部排名大戰，塞爾提克作客本季主場戰績相當威猛的溜馬，賽前兩隊戰績同是47勝32敗並列東部第4，贏球方將獨居東部排名第4，塞爾提克靠著二年級生塔圖姆（Jayson Tatum）攻下22分及「星海哥」海沃德（Gordon Hayward）9投中9百分百命中率攻下21分的表現，終場比數117：97，塞爾提克以20分差大破溜馬主場暫居東部第4的位置，且本季與溜馬的對戰取得3勝1負的上風。

首節比賽塞爾提克以24：27暫時落後給溜馬，次節一開賽星海哥率領球隊打出一波7：0的攻勢，將比分超前至31：27，自此之後塞爾提克就沒再落後過了，半場結束塞爾提克58：47領先溜馬。

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第3節綠賽靠著一波12：3的攻勢將比分拉開至86：68的18分差，藉此鎖定勝局，最終比數為117：97，塞爾提克大勝溜馬拿下這場重要的勝利，塞爾提克本場投籃命中率是高檔的52.2%，溜馬則只有41.3%。

海沃德是自1986年的麥克海爾（Kevin McHale）後，再次有塞爾提克的球員單場百分百命中率且攻下至少20分。

塞爾提克的塔圖姆獲得本場最高的22分，外加7籃板2助攻3抄截1阻攻，板凳出發的海沃德上場26分鐘，以9投9中百分百命中率攻下21分，「公園阿伯」厄文（Kyrie Irving）斬獲17分並送出6次助攻，拜恩斯（Aron Baynes）繳出11分11籃板的雙十演出，另還外帶2記火鍋。

溜馬M.透納（Myles Turner）本場攻下全隊最高的15分外加7籃板，板凳出發的T.艾文斯（Tyreke Evans）和沙波尼斯（Domantas Sabonis）皆獲得12分，克羅埃西亞射手波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）本場狀況奇差，出手8次僅中1球共得4分。

塞爾提克近況不錯，目前3連勝且近6場比賽贏下4場，在東部排名超車溜馬獨居第4，目前戰績則為48勝32敗。

溜馬近期狀況不佳，近11場比賽輸掉8場，目前47勝33敗暫居東部第5。

海沃德（圖中）全場9投中9，百分百命中率攻下21分。（美聯社）

波丹諾維奇（圖左）本場手感極冷，全場8投僅中1得到4分。（美聯社）。

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