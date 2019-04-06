大馬賽》甜蜜復仇直落二拍下陳雨菲 戴資穎三連霸差一步

戴資穎晉級決賽。（BadmintonPhoto）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕世界球后戴資穎今天在超級750系列馬來西亞公開賽女單四強戰，面對世界排名第2的中國女將陳雨菲，以21：14、21：19，直落二擊敗對手，挺進決賽，距離三連霸只差一勝。

戴資穎握有對戰11勝1負優勢，唯一輸球是上個月全英賽決賽，今天首局小戴打得格外小心、細膩，盡量避免失誤過多，也修正攻擊路線，讓陳雨菲難以防守，球后透過假動作、突擊變線，首次技術暫停取得11：8領先，後半段小戴前後調動陳雨菲，讓她疲於奔跑，從中擊出網前對角球，擴大領先，加上陳雨菲失誤稍多，小戴21：14首局入袋。

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世界球后戴資穎。（資料照，BadmintonPhoto提供）

次局換邊後，前半段戴資穎原本靠著陳雨菲發球跟回球失誤較多，稍占優勢，但陳雨菲及時回穩，兩人不斷拉鋸，小戴祭出拿手假動作，影響對手啟動，把陳雨菲釘在原地，首次技術暫停以11：9領先。

後半段戴資穎依舊掌握節奏，但隨後又放送失誤，讓陳雨菲追到17平手，小戴穩住陣腳，戰術重新調整，打出致勝球後，小戴也握拳吶喊，為自己打氣，最後陳雨菲回球掛網，小戴帶走勝利。

戴資穎2017年於頂超等級馬來西亞公開賽封后，去年大馬賽則改制為超級750系列，小戴完成衛冕，這次將尋求三連霸。

世界球后戴資穎。（資料照，BadmintonPhoto提供）

戴資穎晉級決賽。（BadmintonPhoto）

戴資穎晉級決賽。（BadmintonPhoto）

世界球后戴資穎距離大馬賽三連霸只差一步。（美聯社）

世界球后戴資穎擊敗陳雨菲挺進決賽。（美聯社）

陳雨菲。（美聯社）

（讀者提供）

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