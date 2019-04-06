MLB》賽前獲頒銀棒獎 神鱒雙響擊退遊騎兵（影音）

〔體育中心／綜合報導〕天使「神鱒」楚奧特（Mike Trout）連2天開轟！今對遊騎兵單場雙響，本季第2、第3轟同天出爐，包辦勝利打點，助天使在主場以3：1擊敗遊騎兵。

神鱒上季再獲美聯銀棒獎殊榮，是生涯第6次獲獎，天使球團今天賽前舉辦頒獎儀式，神鱒在主場3萬名球迷面前，接下美聯銀棒獎獎座，而今天到場的球迷，也都能獲得神鱒的銀棒獎特別版搖頭娃娃。

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兩隊前5局打完戰成1：1平手，6局下神鱒咬中老將先發林恩（Lance Lynn）速球，一棒將球扛出中右外野大牆，形成超前比分的陽春彈，飛行距離389英呎、初速102.5英哩，本季第2轟出爐，神鱒連兩天炸裂，生涯第89次敲出超前轟。

8局下再度輪到神鱒打擊，這次他抓變化球出棒，又是一支中右外野陽春砲，飛行距離比前一支更遠，官方紀錄為391英呎、飛行初速103.6英哩，這是神鱒生涯第15次單場雙響以上的比賽，開季至今8場比賽都有上壘紀錄。

神鱒賽前獲頒美聯銀棒獎。（USA TODAY Sports）

神鱒連2天開轟，單場雙響力退遊騎兵。（法新社）

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