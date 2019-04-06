大馬賽》戴資穎這球狂吼超霸氣 外媒高度評價（影音）

〔體育中心／綜合報導〕球后戴資穎今直落二力退世界排名第2的中國女將陳雨菲，距離大馬公開賽三連霸僅差1勝。外國媒體「GoBadminton」在推特高度評價寫道，「世界球后僅花34分鐘就輕鬆晉級冠軍賽，相當沉穩的表現！」

由於陳雨菲在全英公開賽決賽驚奇擊退戴資穎，中止對戰11連敗，賽前中國球迷都期待陳雨菲乘勝追擊。然而，戴資穎表現相當沉著，以21：14、21：19再退陳雨菲，生涯對戰12勝1敗。打出致勝球時，小戴還握拳狂吼，相當霸氣。

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RESULTS: #CAMO2019 Semifinals





— BAM （BA_Malaysia） 2019年4月6日

對於自家球員陳雨菲輸球，中國媒體《中羽在線》快訊報導表示「遺憾出局」，下面中國球迷「反手鈞」則是心服口服留言，「小戴真的可以去打男單，不管是體能還是心態都碾壓一線女單。」

另一名中國球迷「温暖春天的雪snow」在微博表示，「其實菲菲沒有絕對的實力能勝戴資穎啊，一直持有的是衝擊的心態吧，況且上次勝了，這次戴資穎應該打的更有針對性了。」另名中國球迷則說，「戴資穎不失誤，現在又加強主動攻點得分，不再玩小球了。很難打了。」

國際羽總剪輯好球：

Def — BWF （bwfmedia） 2019年4月6日

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