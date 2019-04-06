棒球》日本17歲怪物飆163公里 打破大谷翔平紀錄

〔體育中心／綜合報導〕備戰U18的日本代表隊正在關西地區集訓，高中超大物投手佐佐木朗希今在紅白戰飆出163公里，超越天使「二刀流」大谷翔平160公里的高校最速紀錄。

今年8月30日將在韓國舉辦的U18世界盃棒球賽，日本隊集結30名球員首度集訓，被讀賣巨人鎖定的「令和怪物」佐佐木朗希是最受關注的焦點，今年11月才滿18歲的他不負眾望，集訓第二天就飆出163公里速球，震撼日本球界。

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佐佐木面對第2名打者中所投的第3球，由中日龍球探的測速槍測得163公里的速球，隨後又兩度達到160公里，連續三振掉6名打者，總計2局無失分。

過去高校最快球速紀錄由大谷翔平保持，他在2012年三年級夏天飆出160公里，如今這個數字已被佐佐木朗希所超越。

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