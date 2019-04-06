羽球》戴資穎明天戰山口茜 拚本季首冠、大馬三連霸

戴資穎明天將與山口茜爭冠。（BadmintonPhoto提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕世界球后戴資穎稍早擊敗陳雨菲，收下超級750系列馬來西亞公開賽決賽門票，對戰對手也出爐，她將與日本女將山口茜爭冠，力拚本季首冠與大馬賽三連霸。

世界排名第4的山口茜與世界排名第3的奧原希望生涯第18次交手，山口茜今天四強戰首局以21：15拿下，次局兩人互有拉鋸，後半段小茜苦追，率先逼出賽末點，最後奧原希望挑戰失敗，山口茜連下兩局，晉級決賽。

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戴資穎生涯與山口茜碰頭14次，取得對戰8勝6負，上一次交手是今年全英公開賽四強，當時小戴以21：13、 10：21、21：8勝出。兩人曾4度於決賽中狹路相逢，包含2018年全英賽、2017年亞錦賽、2017年法國賽與2016年丹麥賽，小戴僅在2016年丹麥賽不敵對方。

今年至今，戴資穎參加馬來西亞名人賽、全英公開賽與馬來西亞公開賽，名人賽於八強止步，全英賽抱回亞軍，大馬賽有機會衝擊本季首冠。

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