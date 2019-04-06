高球》LPGA全日空錦標賽 徐薇淩驚險晉級、曾雅妮遭淘汰

徐薇淩。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕LPGA本季首場大賽的全日空錦標賽，今於美國米遜丘鄉村俱樂部完成第2回合，南韓名將金寅敬打出低於標準桿7桿的65桿，兩回合136桿挾3桿優勢獨居領先，她也期待一圓7年前錯失后冠的遲來美夢。

新「台灣一姊」徐薇淩臨場失常，捉3鳥卻也苦吞7柏忌，僅繳出76桿，總計149桿並列63席，吊車尾驚險晉級，週末必須回穩反攻；至於錢珮芸及2010年封后的曾雅妮表現持續陷入低潮，分別打出79桿、81桿，總計153桿、158桿都已遭淘汰。

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2012年金寅敬就在全日空錦標賽第72洞錯過1英呎短推桿，保帕不成隨後延長賽中落敗，坐視同胞柳先暎第1個加洞射鳥搶走冠軍，儘管金寅敬已揮別陰霾，2017年贏得英國女子公開賽金盃，但她仍想在全日空錦標賽攻頂彌補當年遺憾，「很高興有許多人支持，我也享受打球過程，儘管有時結果令人難以接受，這就是殘酷現實。」至於澳洲科克（Katherine Kirk）兩輪139桿排第2，首輪領先的地主麥當勞（Ally McDonald）則與南韓高真榮同以140桿併列第3。

曾雅妮。（資料照，法新社）

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