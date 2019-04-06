中職Live》陳重羽轟左外野方向陽春砲 統一 5：1 悍將

第五局

第四局

4局下，2出局後林益全敲安，但申皓瑋無法建功。

4局上，一出局後陳重羽扛出左外野方向陽春砲，楊家維保送上壘，林晨樺被換下場，歐書城接替投球。下一棒陳傑憲擊出雙殺打。

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第三局

3局下，一出局後陳品捷敲三壘安打，隨後王正棠敲安並送回壘上跑者，悍將打破鴨蛋。不過胡金龍擊出雙殺打。

3局上，郭阜林獲得保送，蘇智傑轟出兩分砲。

第二局

2局上，蘇智傑獲得保送，2出局後，唐肇廷、陳重羽、楊家維連續安打，獅隊攻下2分。

賽前

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〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將今天在新莊球場迎戰統一獅，悍將推出本土投手林晨樺先發，這是他本季首度先發。

統一獅則推出潘威倫先發，前一次先發對Lamigo桃猿，投5局失3分2分自責，拿到勝投，防禦率為3.60。

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兩隊先發打線：

富邦悍將

1.陳品捷 右外野

2.王正棠 二壘手

3.胡金龍 左外野

4.蔣智賢 三壘手

5.范國宸 一壘手

6.林益全 指定打擊

7.申皓瑋 中外野

8.蔡友達 捕手

9.陳凱倫 游擊手

先發投手：林晨樺

統一獅

1.陳傑憲 二壘手

2.潘彥廷 指定打擊

3.郭阜林 三壘手

4.蘇智傑 左外野

5.陳鏞基 一壘手

6.江亮緯 右外野

7.唐肇廷 中外野

8.陳重羽 捕手

9.楊家維 游擊手

先發投手：潘威倫

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