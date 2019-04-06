中職Live》王勝偉適時安 桃猿 2：0 兄弟

第二局

2局上，彭政閔、黃鈞聲、王勝偉連續安打，兄弟先攻1分。王威晨敲高飛犧牲打，再得1分。

賽前

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〔體育中心／綜合報導〕艾迪頓本季戰績1勝1敗防禦率6.30，本季首場先發就是在3月24日對桃猿，當天他投6局僅1分非自責。

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尼克斯也曾在3月24日對兄弟先發，繳出7局失3分好投，可惜吞敗，本季戰績為0勝2敗防禦率6，仍在尋求今年首勝。

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兩隊先發打線：

中信兄弟

1.王威晨 二壘手

2.林書逸 左外野

3.陳子豪 右外野

4.林智勝 一壘手

5.張志豪 中外野

6.許基宏 三壘手

7.彭政閔 指定打擊

8.黃鈞聲 捕手

9.王勝偉 游擊手

先發投手：艾迪頓



Lamigo桃猿

1.陳晨威 游擊手

2.林智平 三壘手

3.藍寅倫 右外野

4.林泓育 捕手

5.郭嚴文 二壘手

6.朱育賢 一壘手

7.陳俊秀 指定打擊

8.邱丹 中外野

9.余德龍 左外野

先發投手：尼克斯

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