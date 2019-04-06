中職》獅隊拚止敗 蔗總點出小細節

統一獅總教練黃甘霖。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕統一獅隊開季戰績火燙，近期卻吞下4連敗，且時常發生大量失分的狀況。獅隊總教練黃甘霖說，近期有些小細節還有待加強，比如投捕之間，時常因為看暗號不太順，反而影響自己球員守備，這點有待今天改善。

獅隊開季兩位捕手陳重羽、林祐樂都很年輕，兩人的進步，教練團也看在眼裡。蔗總說：「球隊兩位捕手都慢慢有在成長跟進步，我們也希望他們自己有自己的想法，才能加快成長，當然也有需要改進的地方，還需要教練團協助他們調整。」

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兩位捕手守備功力有進步，但開季同時陷入打擊低潮，今天迎戰富邦悍將賽前，合計僅3支安打，蔗總認為，打擊低潮多少會影響守備的專注度。

今天獅隊迎戰富邦悍將，由老將潘威倫先發搭配陳重羽，外野手羅國龍因腳拉傷休養，拉上二軍近況佳的江亮緯先發守右外野。富邦悍將則是林晨樺重返先發，昨因傷退場的蔣智賢今天仍先發上陣。

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