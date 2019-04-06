日職》王柏融揮長打、單場2安2打點 還上演「台灣對決」

王柏融。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天在東京巨蛋碰上西武獅，「大王」王柏融此戰單場2安2打點，獲得日職生涯首次保送，還碰上西武台灣投手廖任磊，可惜火腿投手群崩盤，終場以3：16慘敗。

王柏融首打席敲滾地球出局，第二打席獲得保送，這是他日職生涯首次靠四壞球上壘。第三打席火腿攻占二、三壘，王柏融敲出一壘邊線的二壘安打，帶有2分打點。

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第四打席，王柏融從西武左投齊藤大將敲安打。第五打席第9局，火腿2出局攻占一、三壘，王柏融對決台灣投手廖任磊，敲出一壘方向滾地球出局，比賽結束。

總計王柏融此戰4打數2安打2打點，獲得1次保送，賽後打擊率升至0.313，打擊率是全隊最高。

西武獅此戰打線大爆發，3局上秋山翔吾的2分打點二壘安，接著森友哉轟出三分砲，單局進帳5分；第5局西武打了整整一輪，單局敲7安、獲得2次保送，灌進7分。第6局外崎修汰敲陽春砲，第8局西武洋砲梅希亞（Ernesto Mejía）代打轟三分砲。西武全場19安灌進16分。

西武先發投手今井達也主投7局用了132球，被敲5安包含一轟，失掉3分1分自責，獲得本季首勝。廖任磊後援1局被敲2安無失分、送出1次三振。

火腿此戰採用假先發策略，加藤貴之2局無失分，金子弌大2局掉5分吞本季首敗，西村天裕0.2局狂失7分，吉田侑樹3.1局失4分。

西武獅台灣投手廖任磊。（資料照，記者黃志源攝）

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