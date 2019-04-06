中職》對陣索沙兩場敲4安 郭阜林卻自責守備失誤

郭阜林。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將新洋投索沙（Henry Sosa）韓職經驗豐富，堪稱本季中職最受矚目的洋將，目前出賽3場合計送出23次三振、防禦率僅1.57，昨天對陣統一獅隊也拿下勝投。不過，獅隊郭阜林對他倒頗有心得，兩場比賽合計擊出4支安打。

郭阜林說，知道索沙球威很好、控球準，和富邦另一位洋投羅力類型有些相像，因此打擊教練提醒他們出棒要更積極，「如果被取得球數領先，打者會陷入被動，所以打席前段有機會就應該出擊。」

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昨對索沙打得好，郭阜林卻更在意單場3次失誤，他說，這是他印象中自己單場失誤最多的一場，也自責專注力不夠，「對方羅國麟今年有改打擊姿勢，往三壘這裡拉回的球更多，當下彈跳不好處理，只要一點猶豫就沒能接到。賽前我一直持續練習，也要莊教練（莊景賀）多打這樣不好接的球讓我練，之後要更專注，不要讓守備拖累投手。」

郭阜林。（記者林正堃攝）

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