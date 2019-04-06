日職》廖任磊連兩天登板 6球解決王柏融（影音）

（影片來源：太平洋聯盟TV）

〔體育中心／綜合報導〕西武獅今天在客場東京巨蛋面對日本火腿，全場敲出19安灌進16分，台灣投手廖任磊連兩天後援登板，投1局無失分，還用6球解決「大王」王柏融。

由於西武牛棚人手短缺，廖任磊在3月31日獲升一軍，本季首戰是在4月3日面對羅德，後援1局送出1次三振沒有失分；而昨天對上日本火腿，他後援1局挨了一發陽春砲掉1分，送出2次三振。

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西武今天打完前8局就取得16：3的大幅領先，9局下換廖任磊投球，他先三振日本火腿打者西川遙揮，但被下棒大田泰示敲安，雖然讓近藤健介擊出左外野飛球出局，但被下棒中田翔揮出安打，火腿2出局攻占三壘，廖任磊用6顆球讓王柏融擊出滾地球出局，結束比賽。

總計廖任磊今天後援1局用了24顆球，被敲2安、送出1次三振，防禦率降至3。

此外，西武此戰以16：3大勝日本火腿，是自去年4月26日對樂天以來，西武再度出現單場攻下16分的表現。

廖任磊對決王柏融逐球紀錄：

1.142公里速球 沒揮棒 好球

2.138公里速球 沒揮棒 壞球

3.123公里滑球 沒揮棒 壞球

4.121公里變速球 沒揮棒 壞球

5.138公里速球 揮棒 界外球

6.123公里滑球 揮棒 滾地球出局

西武獅台灣投手廖任磊。（資料照，記者黃志源攝）

日本火腿王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

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