大馬賽》林丹扳倒石宇奇 明決賽打給李宗偉看

林丹晉級決賽。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕中國三組男單林丹、石宇奇與諶龍晉級到馬來西亞公開賽四強戰，其中35歲林丹今天對抗小老弟石宇奇，這位昔日「超級丹」燃燒小宇宙，花費65分鐘，終場以21：19、16：21、21：12贏球，殺進睽違近一年的大賽冠軍戰。

35歲林丹大馬賽從首輪扳倒台灣好手周天成，氣勢如虹，昨天八強戰鏖戰三局強勢逆轉日本常山幹太，今天四強戰面對世界排名第2的石宇奇，林丹率先拿下首局，次局被石宇奇扳回一城，兩人決勝局前半段相互拉鋸，後半段林丹技巧性出手，成功調動石宇奇，加上石宇奇自身失誤驟增，林丹決賽門票到手，他再度興奮地振臂慶祝。

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另一頭則是去年亞運金牌印尼好手克里斯提面對諶龍，克里斯提先盛後衰，以21、12、10：21、15：21輸球，諶龍明天要與林丹爭冠。

林丹先前隔空與李宗偉許下「男子漢約定」，希望於明年東京奧運碰頭，這次林丹闖進相隔一年的大賽決賽，明天李宗偉將到現場觀戰，可能擔任頒獎嘉賓，林丹力拚從戰友手中接下金盃。

上一次挺進大賽冠軍戰是去年全英賽，林丹當時輸給石宇奇，獲得亞軍。

石宇奇。（美聯社）

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