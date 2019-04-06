中職》國中車禍休一年多 林書逸認為因禍得福

中信兄弟林書逸。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕中信兄弟25歲外野手林書逸，本季已成為球隊不動主力先發，表現備受矚目，他左肩有一道很長的傷疤，並非打球受傷開刀，而是年少時一場意外。

林書逸透露，他在五福國中讀書、打球，國一有一次騎腳踏車不慎與機車對撞，造成左肩粉碎性骨折，前後開兩次刀，足足休養一年多沒辦法打球。

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塞翁失馬、焉知非福，林書逸說，因為無法打球，他吃好睡好，原本身材矮小的他，半年長高12公分，回過頭看反而是好事，至少身材不錯，對打球有幫助。

至於左肩傷勢，林書逸透露，他是右撇子，用右手傳球，影響不大，剛進少棒隊教練看他速度快，就要求他用左打。

林書逸畢業於文化大學，和王柏融是大學同期戰友，朱育賢和鄭鎧文大一屆，蘇智傑和詹子賢小一屆，這幾年文大盛產優質打者。

林書逸表示，同學王柏融和學長、學弟這麼強，他不會特別有壓力，反而以王柏融為榮，希望表現能向王看齊。

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