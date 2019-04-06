射箭》寒舍隊達成企業聯賽首次「完勝」 凱薩隊積分稱王

寒舍射箭隊寫下企業射箭聯賽元年完勝紀錄。（中華企業射箭聯盟提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕企業射箭聯賽元年第三輪，寒舍對台中銀行之戰五點全拿，寫下首場「完勝」紀錄，但總積分仍由凱撒以72分續當老大，凱撒教練劉展明說：「團隊凝聚力佳是關鍵。」

經過三輪激戰，總積分以凱撒的72分排第一，協會青年隊61分居次，台南射箭隊60分第三，寒舍射箭隊59分第四，甲山林射箭隊56分，台中銀行射箭隊40分。

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凱撒隊教練劉展明表示，開賽至今凱撒隊表現很好，團體賽特別突出，好的團隊氛圍是獲勝關鍵，「比賽時選手會互相提醒和鼓勵，失誤出現時，也能很快就抓回節奏，藉由互相鼓勵營造團隊凝聚力。」

值得一提的是，寒舍隊在男、女個人賽，男、女團賽及混雙賽的五點比賽全贏，寫下企業射箭聯賽元年史上第一場「完勝」紀錄。對於寒舍射箭隊的表現，教練郭振維以「漸入佳境」形容。

企業聯賽第四輪將在明天於國立體育大學射箭場登場，首場比賽為早上10點，入場觀戰免門票。

凱撒射箭隊雷千瑩（前）（中華企業射箭聯盟提供）

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