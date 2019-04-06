日職》遭觸身球後 陽岱鋼今上場代跑

陽岱鋼。（資料照，取自巨人推特）

〔記者倪婉君／綜合報導〕在4日比賽遭觸身球砸中右手後，效力巨人的陽岱鋼仍留在一軍，今在9局則上場代跑阿部慎之助，也讓擔心他傷勢的球迷鬆了一口氣。

陽岱鋼在開季前3戰都先發出賽，且都有安打演出，到了2日對阪神4打數0安打後，隔天暫時退出先發打序，但3日仍在後段出賽並敲出安打。只是4日比賽先接替守備，陽岱鋼在7局下打擊時，卻遭阪神虎投手望月惇志觸身球砸中右手，也立刻退場治療。

請繼續往下閱讀...

連兩年幾乎同時挨砸，陽岱鋼去年是4月3日對中日龍遭砸中左手骨折，因此今年再被砸後，讓球迷更加擔心，紛紛在推特上關心他的狀況。所幸陽岱鋼仍留在一軍名單，昨天整場休息，今天則在9局代跑，也讓球迷看到他很有元氣的一面，在推特上表示：「太好了!」

巨人在打出一波6連勝後，今則以2：9不敵橫濱DeNA。原本9上有大好機會，洋將維拉紐瓦代打敲安後，40歲老將阿部慎之助也代打敲出二壘安打，形成無人出局二、三壘有人，陽岱鋼則代砲阿部，只是坂本勇人、丸佳浩和岡本和真連續遭到橫濱終結者山崎康晃三振。巨人目前仍以6勝2敗，暫居央聯榜首。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/