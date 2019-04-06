亞洲盃桌球賽》逆轉南韓一哥 林昀儒明天爭奪第五名

林昀儒。（資料照）

〔記者許明禮／綜合報導〕17歲小將林昀儒今天在2019年亞洲盃桌球賽男子組8強戰，以1:4不敵世界排名第一的中國名將樊振東，無緣4強，但在5至8名次賽首輪以4:3力退世界排名第6的南韓一哥李尚洙，明天將和印度好手賈納納塞卡倫爭奪第5名。

世界排名21的林昀儒，8強戰遭遇尋求衛冕的樊振東，以9:11、7:11、8:11、11:8、8:11落敗。

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隨後在5至8名次賽，林昀儒收拾心情，前3局雖以6:11、11:8、7:11落後，隨後調整節奏，以11:7、11:4、9:11、11:7逆轉戰局。

樊振東在4強戰再以4:1解決世界排名第4的日本「怪物少年」張本智和，明天將和馬龍爭冠。

上週剛奪下卡達公開賽冠軍的馬龍，8強戰以4:1輕取賈納納塞卡倫，四強戰再以直落四橫掃丹羽孝希，展現絕佳狀態。

女子組方面，連續3年闖進亞洲盃8強的台灣一姐鄭怡靜，在8強迎戰世界排名第3的陳夢時，因左腹肋間肌拉傷宣布退賽，接下來名次賽也無法上場。

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