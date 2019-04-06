羽球》「打10年夠了」戴資穎宣告東奧後退休 笑說想出去玩

戴資穎。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界球后戴資穎近日接受媒體採訪時透露，目標設定今年的世錦賽、以及明年的東京奧運，計畫在東奧後退休。而戴資穎今天賽後接受訪問時說，退休後會想出玩，怕老了沒有體力。

戴資穎先前接受馬來西亞《星報》訪問時說，「如果我能在奧運奪得獎牌，自己的羽球生涯已經很完整，但無論我是否贏得獎牌，我都會退休。我為羽球付出10年的時間，對我來說已經足夠了。由於我的身材矮小，因此我必須在球場上比其他球員跑動更多，彌補我的弱點，所以我認為這足夠了。」

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戴資穎今天受訪被問到退休一事時表示，「趁年輕做別的事情，深造就算了，我覺得可能會是出去玩，畢竟老了之後，沒有那麼多體力可以玩。」

此外，明天的馬來西亞公開賽冠軍賽，戴資穎將對決日本好手山口茜，力拚大馬賽三連霸，此戰預計會是在明日的下午2點40分，但仍要看前三場比賽的情況而定，愛爾達體育三台將現場直播。

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