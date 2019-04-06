SBL》台啤最終戰主力輪休 金酒雙洋將逞威大勝21分

金酒洋將佐藍拿19分、7籃板。（記者簡榮豐攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕台啤早已預告例行賽最後一場讓主力輪休，金酒今靠著雙洋將發威，佐藍拿19分、7籃板，塞勒斬獲17分、14籃板，全場最大差距超過20分，最終以90：69大勝，終止5連敗低潮。

台啤提前鎖定第2種子，今讓雙洋將愛德、塞瑟夫及本主主力蔣淯安、周伯勳、成力煥休兵；金酒靠著佐藍和塞勒聯手拿21分，帶著雙位數領先前進下半場。

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易籃後，塞勒繼續宰制禁區，多次上演精彩爆扣讓球迷大飽眼福，台啤黃聰翰第3節射進3顆三分球、獨拿12分為最大亮點，但火力相較於金酒的多點開花如同杯水車薪，第4節最大差距超過20分，比賽已毫無懸念。

金酒共4人得分達雙位數，除雙洋將之外，蘇奕晉9投5中拿12分，盧冠軒替補貢獻13分，以18勝18敗結束本季例行賽，暫居第4，但明天達欣與裕隆之戰誰勝出，就能成功竄位。

台啤以黃聰翰的15分表現最佳，朱億宗拿14分居次，簡祐哲替補拿10分，本季最終戰績為21勝15敗。

台啤例行賽最後一場讓主力輪休。（記者簡榮豐攝）

金酒洋將佐藍拿19分、7籃板。（記者簡榮豐攝）

金酒賽勒斬獲17分、14籃板。（記者簡榮豐攝）

金酒賽勒（中）遭台啤左右包夾。（記者簡榮豐攝）

金酒蘇奕晉。（記者簡榮豐攝）

金酒于煥亞。（記者簡榮豐攝）

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