中職》潘威倫5局好投 統一獅隊勝富邦悍將

潘威倫主投5局僅失1分。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕統一獅隊老將潘威倫開季狀況絕佳，今晚先發迎戰富邦悍將，主投5局僅失1分，蘇智傑、陳重羽則挹注全壘打砲火，其中陳重羽4局上的陽春砲，是他生涯首轟，獅隊最終10:2擊敗富邦悍將，終止4連敗。

獅隊和悍將都推出本土投手先發，潘威倫5局挨6支安打失1分，富邦悍將側投林晨樺睽違超過千日再次先發，卻遭獅隊砲轟，僅投3.1局失5分，其中包含兩發全壘打。蘇智傑3局上擊出2分砲，陳重羽4局上擊出陽春砲，陳重羽單場雙安、2打點。

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終止近期連敗低潮，獅隊總教練黃甘霖賽後如釋重負，也再次提到賽前提過投捕節奏的細節問題，表示今天這場有所改善：「前幾場看到不順的部分，遇到就要馬上改變，這場比賽投捕在配球方面節奏就掌握不錯。本來預期潘威倫能投到100球左右，但他投完5局肩膀有些緊繃，同時也考量牛棚幾位投手很多天沒出賽，所以交給牛棚接手。」

潘威倫說，此役和捕手陳重羽搭配順暢，和上次先發相比，低角度位置的球路也投更順。去年，潘威倫僅在一軍出賽1場，今年連續兩場先發都奪勝投，他說：「很久沒有固定先發，一開始或許有些陌生，但今天出賽完之後，有比較熟悉，或許之後能更順。」

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