中職》「兄弟四棒不好扛！」 大師兄開轟一掃陰霾

中信兄弟林智勝敲出右外野方向全壘打，帶有兩分打點。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕今天中信兄弟全場敲出10支安打，加上艾迪頓先發7局失1分好投領軍下，最終就以6:1擊敗桃猿拿下4連勝。

此役兄弟第四棒「大師兄」林智勝7局上敲兩分砲，一掃近期連15打數無安打、慘吞7K陰霾，他不禁感嘆，「兄弟四棒不好扛!」林智勝效力兄弟期間扛第4棒，596打數敲184安，外帶44轟、137打點，打擊率0.309。

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林智勝坦言，打擊近況確實不好，失投球也沒掌握好，開季打得不錯，感覺對方投手有特別針對他做研究，可能身體疲勞也有影響；他細數本季7安當中，有6安是桃猿投手「貢獻」的，3轟全是棒打老東家，關鍵可能是對桃猿投手群比較了解。

中信兄弟林智勝敲出右外野方向全壘打，帶有兩分打點。（記者陳志曲攝）

中信兄弟林智勝開轟，回休息室前和隊友擊掌。（記者陳志曲攝）

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