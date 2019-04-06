中職》棒球之神今晚站在兄弟這邊 伯納解析蛻變關鍵

中信兄弟擊敗Lamigo桃猿，拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕中信兄弟今年不一樣了，今天兄弟以6:1擊敗Lamigo桃猿拿下4連勝，戰績7勝3敗，與去年開季前10場3勝7敗正好相反，兄弟總教練伯納認為，關鍵在於選手信心和專注度提升。

去年開季兄弟總教練為史耐德，伯納擔任投手教練，本季伯納任教頭，在球隊起了良性化學效應。伯納表示，陣中選手覺得不輸其他球隊球員，有信心會影響表現，這很重要，加上牛棚比去年同期好，能鎖定勝局，也是戰績好的原因。

請繼續往下閱讀...

艾迪頓今天先發7局被敲7安失1分，拿下本季第2勝和單場MVP，有幾球被對手打得非常扎實，有機會形成安打，最終球找手套形成出局數，伯納說，「棒球之神站在我們這邊。」艾迪頓認為，棒球比賽就是這樣，也許今晚棒球之神真的站在兄弟這邊。

艾迪頓2016年來台首季，在桃園防禦率高達6.75，不過這兩年他在這座球場對桃猿先發7場戰績3勝2敗，防禦率2.49，表現脫胎換骨。值得一提的是，過去兩年桃猿在桃園主場戰績85勝35敗，勝率高達0.71，不過今年在桃園作戰僅2勝4敗，「夢幻主場」不再夢幻。

值得一提的是，去年上半季桃猿對兄弟15勝5敗，取得壓倒性優勢，今年打5場桃猿以1勝4敗落居下風。

中信兄弟總教練伯納。（記者陳志曲攝）

中信兄弟擊敗Lamigo桃猿，拿下勝利。（記者陳志曲攝）

中信兄弟先發投手艾迪頓今天獲得單場MVP。（記者陳志曲攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/