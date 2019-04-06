MLB》紅襪開季慘 林子偉今年首度獲升大聯盟

2019/04/06 23:32

林子偉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍紅襪隊近況欠佳，前場面對響尾蛇遭對手海灌15分吞敗，開季至今戰績2勝7敗，暫居於美國聯盟東部墊底。根據波士頓媒體指出，紅襪從3A拉上台灣好手林子偉、以及後援投手沃登（Marcus Walden）填補戰力。

林子偉過去兩年在大聯盟出賽62場，上季他繳出1轟、6分打點、打擊率0.246的表現。今年春訓林子偉狀況佳，出賽12場有1轟、6分打點、打擊率0.321的成績，可惜未擠進開季名單。如今林子偉獲升大聯盟。

另名投手沃登在今年的春訓期間表現優異，出賽7場共投12.2局，送出13次三振，被敲9安，防禦率為1.42。沃登可望能填補紅襪的牛棚戰力。

《波士頓環球報》記者Pete Abraham指出，紅襪把工具人霍特（Brock Holt）、投手強森（Brian Johnson）放進10天傷兵名單，因此拉上林子偉和沃登

沃登。（資料照，今日美國）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2019 The Liberty Times. All Rights Reserved.