紅襪添傷兵 林子偉本季首度登上大聯盟

〔中央社〕美國職棒波士頓紅襪隊將台灣野手林子偉叫上大聯盟，頂替因眼傷進入10天傷兵名單的何特。林子偉本季首度登上大聯盟，最快紅襪今天面對亞利桑那響尾蛇隊時就會上陣。

林子偉季前被下放小聯盟3A，4日在所屬包塔克特紅襪隊開幕戰擔任開路先鋒，鎮守游擊大關，全場4打數1安打，三振與四壞各一，並有一次盜壘成功。由於原訂5日進行的球賽因天候惡劣順延，林子偉本季只在3A出賽一場就被拉上大聯盟。

請繼續往下閱讀...

紅襪客場迎戰響尾蛇賽前宣布，工具人何特（Brock Holt）與左投強生（Brian Johnson）分別因右眼角膜刮傷、左手肘發炎進入10天傷兵名單，球團將林子偉與右投華登（Marcus Walden）從3A叫上大聯盟。

紅襪與響尾蛇之戰預定美西時間下午5時10分（台北時間7日上午8時10分）開打。

25歲的林子偉春訓熱身賽打擊表現出色，28打數揮出9支安打，包括4支二壘打、一發全壘打，進帳6分打點，打擊率3成21，整體攻擊指數（OPS，上壘加長打率）達9成58。

林子偉雖未擠進開季25人名單，但在紅襪隊長佩卓亞（Dustin Pedroia）仍在小聯盟打復健賽、陣中競爭對手何特又受傷的情況下，內外野兼修的他將成為紅襪教練團調度一枚活棋。

何特開季打擊狀況欠佳，出賽6場，16打數僅1安打。今年是紅襪有權無限制下放林子偉的最後一季，林子偉如能把握上場機會繳出好表現，有機會繼續留在大聯盟拚戰。

由於投手戰力崩盤，上季奪冠的紅襪開季戰績只有2勝7敗，暫時在美國聯盟東區墊底。紅襪5日以8比15遭響尾蛇血洗，比賽尾聲甚至把野手努涅斯（Eduardo Nunez）推上投手丘消化局數。（編輯：劉學源）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/