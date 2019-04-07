MLB》小熊補牛棚騰40人空間 曾仁和遭指定轉讓

曾仁和遭到指定讓渡，被移出40人名單。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊牛棚開季表現不佳，今天把艾德華茲（Carl Edwards Jr.）下放3A，為了把29歲的投手韋伯斯特（Allen Webster）放入40人名單，小熊選擇將曾仁和指定轉讓（DFA）。

「土虱」曾仁和2013年以史上第4高的162.5萬美元的簽約金加盟小熊，年年擠進小熊農場新秀前20名，控球更曾被評為全農場最好。

請繼續往下閱讀...

曾仁和在2017年繳出亮眼一季，在小聯盟2A和3A合計先發24場，戰績13勝4敗，飆出122次三振，防禦率2.54，其中在3A表現又比2A更出色，戰績6勝1敗，防禦率僅1.80，還獲頒年度最佳小聯盟投手，也如願登上大聯盟，成為台灣史上第14人、投手第10人。

曾仁和2017年和2018年都有上過大聯盟，但是表現機會並不多，合計共出賽3場共投8局，被敲9安失8分，防禦率為9.00。

曾仁和去年多半在3A出賽，但是表現不盡理想，出賽26場先發，僅有2勝15敗，防禦率高達6.27，另有44次保送，都寫下小聯盟生涯最糟糕的紀錄。

曾仁和今年也獲得大聯盟春訓的機會，不過只留下4.2局失8分，防禦率15.43的成績，隨後就遭小熊下放小聯盟，開季從3A出發。

小熊今天宣布將曾仁和指定轉讓，移出球團40人名單，球隊將在10天內決定要把曾仁和續留在小聯盟，也有可能交易或是直接釋出。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/