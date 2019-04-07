日職》王柏融終於覺醒 隊友竟然叫他王建民

王柏融。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕王柏融近兩戰大爆發，日媒《東京體育報》以「沉睡的大王終於覺醒」來形容他的表現，並揭露王柏融在火腿陣中要好的隊友。

內文提到，大王初來乍到異地，一定也有不知所措的時候，春訓期間，就有來採訪的台灣記者表示，看不太到王柏融的笑容，擔心他能不能融入球隊。不過有人對這樣苦惱的王柏融伸出援手，那就是效力日職第二年、同為洋將的的火腿右投羅德里奎茲（Bryan Rodriguez）

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羅德里奎茲出身自多明尼加，雖然在陣中的守位不同，但在練習時不僅率先和大王打招呼，開幕戰在札幌也一起去吃了中華料理，大啖炒飯，當時還沒有翻譯隨行。

羅德里奎茲表示：「柏融會說一點英語，所以我們能夠對話。」他還爆料，「最近Netflix上面出了王建民的紀錄片《後勁》，所以我都叫他『王建民』！」

底下在日本雅虎上的網友留言：「羅德里奎茲是很認真、笑容也比較少的類型，這樣的性格跟王柏融相像，兩個人應該很合得來。」「王柏融的確是從台灣的文化大學出身的，有好好學英文啊，那是一間留學生很多的大學，感覺要和外國人對話沒問題。」

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