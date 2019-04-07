MLB》普砲開轟追平朗神紀錄 神鱒超大號滿貫彈擊垮遊騎兵（影音）

楚奧特敲出個人在主場最遠的全壘打。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使「神鱒」楚奧特（Mike Trout）近期打擊手感火燙，今天在主場面對遊騎兵再度開轟，睽違4年後敲出滿貫砲，連續三天開轟，39歲老將普侯斯（Albert Pujols）也同場炸裂，敲出生涯634轟，天使終場以5：1贏球，收下本季2連勝。

楚奧特在4局下滿壘時從遊騎兵先發史邁利（Drew Smyly）手中擊出左外野滿貫砲，連續3場開轟，本季第4轟出爐，這發全壘打飛行距離達458英呎，寫下他在主場最遠全壘打的紀錄，此役掃進4分打點，生涯打點累積至658分，超越隊友普侯斯的654分打點，成為天使隊史打點第3多的球員。

請繼續往下閱讀...

普侯斯不讓神鱒專美於前，7局下也補上一發陽春彈，生涯全壘打數來到634轟，生涯安打數3089支也追平鈴木一朗，並列大聯盟安打榜的第22名。

天使終場以5：1擊敗遊騎兵，天使先發史卡格（Tyler Skaggs）繳出6.1局5K失1分的優質好投，收下本季首勝。

普侯斯敲出生涯第634轟。（法新社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/