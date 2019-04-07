西甲》梅西、蘇牙雙破馬競大門 西甲冠軍幾乎是巴薩囊中物

本場攻進1球的梅西，幫助巴薩擊敗馬競，兩隊在西甲積分差距目前來到11分差，聯賽僅剩7場的情況下馬競要逆轉奪冠的積率微乎其微。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕西甲第31輪焦點大戰，西甲龍頭巴塞隆納於主場正面迎戰排名第2馬德里競技，由於馬競前鋒哥斯達（Diego Costa）早早就領紅牌離場，使得馬競只能處在少踢1人的困境下進行比賽，巴薩則是靠著「蘇牙」蘇亞雷斯（Luis Suarez）及梅西（Lionel Messi）接連破門，幫助巴薩終場以2：0擊敗馬競，讓巴薩於西甲的積分領先第2的馬競來到11分，僅剩下7場賽事的情況下，這賽季西甲冠軍對巴薩來說幾乎已是囊中物。

比賽第28分鐘，馬競的哥斯達因不滿裁判的判決衝上前抗議，被裁判直接出示紅牌驅逐出場，使得馬競於上半場就得面臨少踢1人的窘境，同樣前來抗議的戈丁（Diego Godín）及希梅尼茲（José Giménez）也各領到一張黃牌，所幸半場結束馬競未有失球產生，兩隊將0：0的比數帶進下半場。

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哥斯達因向裁判抗議反應過大，導致吞下紅牌遭驅逐離場。（路透社）

具有多1人優勢的巴薩在馬競門神奧布拉克（Jan Oblak）屢次精彩撲救的情況下遲遲無法攻下分數，直到比賽第85分鐘，阿爾巴（Jordi Alba）從左路傳球給禁區外圍的蘇牙，蘇牙直接在禁區外圍起腳攻門得手，幫助巴薩突破僵局1：0領先，隨後比賽第86分鐘隊長梅西再補上一球替巴薩鎖定勝局，最終巴薩以2：0勝馬競。

攻進致勝球的蘇亞雷斯，幸奮地脫掉上衣慶祝。（美聯社）

讓這賽季的西甲龍頭之爭在這場比賽之後，巴薩幾乎穩拿這座冠軍，巴薩積分來到73分，馬競62分，排名第3的皇馬則是60分，巴薩雖然拿下這場重要的勝利但還不能鬆懈，因為接下來4月11日還要於歐冠8強賽事對上曼聯。

巴薩控球時間達63.9%，馬競只有36.1%，巴薩全場射門21次包括10次射正，馬競則是9次射門2次射正，巴薩整場比賽傳球成功次數高達718次，傳球成功率也是超水準的90.7%，反觀馬競則只有401次傳球和80.3%的傳球成功率。

馬競的明星前鋒格里茲曼神情失落。（法新社）

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