MLB》競爭對手和兒子玩受傷 林子偉登大聯盟

林子偉在3A開幕戰打擊。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕台灣好手林子偉本季首度登上大聯盟，今天紅襪對響尾蛇之戰並沒有被排入先發打線，而他頂替的是工具人霍特（Brock Holt）的位置。霍特今天被放入10天傷兵名單，原因是和兒子玩時眼睛被抓傷，影響到視力。

霍特開季16打數僅有1安打，還吞了7K，他透露，在開幕戰當天和2歲大的兒子葛瑞芬（Griffin）玩，眼睛被兒子指甲抓傷，導致打擊無法發揮，儘管他在防守上仍有貢獻好球。

請繼續往下閱讀...

「我看得見，但右眼現在還有一點模糊，我無法看見球的旋轉，打擊上什麼都不能做。昨天我決定還是去看別家醫生。」

霍特表示：「這並不好笑，但也蠻有趣的，他到處走來走去告訴大家他抓傷了我的眼睛，我以為我能撐過去，但我右眼的視野真的不同了，我不想要在場上無法卻幫助球隊。」

霍特。（資料照，USA TODAY Sports）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/