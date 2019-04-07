棒球》怕「大谷翔平二世」被大聯盟搶走 日本球界出招了

〔體育中心／綜合報導〕17歲的佐佐木朗希日前飆出163公里速球，超越大谷翔平高中時的160公里紀錄，成為日本史上最速高校生，大聯盟也垂涎不已，由於朗希家是311大地震的受災戶，大聯盟可能提出高額金援來搶人，日本球界不得不嚴陣以待。

測出破紀錄的當天，日本、美國球探總共來了46人，紛紛指出佐佐木朗希的身手：「就算現在的日本職棒也沒有這樣的投手」「目前大概是完成度65%」「明年就可以擔任日職一軍王牌」。

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日媒《日刊現代》報導，朗希家是311東日本大地震受災戶，朗希的父親功太因海嘯身亡，享年37歲，當年朗希才小四，後來由媽媽獨力帶大，家裡還有一個哥哥跟一個弟弟。現在已經有大聯盟球團向朗希的母親接觸，對此有日職球團指出，大聯盟球團為了搶人，什麼事都做得出來，甚至也可以給予他們家族金援。

發覺事態嚴重的日本高校野球聯盟，已經希望大聯盟克制與朗希的親人接觸的行為。不過因為沒有實際罰則，不知這樣的勸阻是否能產生效力。

至於朗希本人的意願，他昨受訪提到，加入日職是他的第一志願。還被問到對大谷翔平的看法，朗希說：「還是在雲端之上的存在，希望哪一天可以超越他。」

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