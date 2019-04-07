德甲》拜仁5球血洗多特 重回德甲龍頭寶座

拜仁主場5球血洗多特，並重回德甲龍頭寶座。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕德甲第28輪重點賽事，拜仁慕尼黑於主場迎戰德甲龍頭多特蒙德，賽前多特蒙德63分積分領先61分的拜仁慕尼黑暫居龍頭，這場比賽的勝負將直接影響到德甲爭冠的局勢，拜仁靠著多特舊將萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）梅開二度的帶領下，終場5：0血洗多特逆勢爬上德甲龍頭位置。

比賽第10分鐘，前多特隊長、現拜仁球員胡梅爾斯（Mats Hummels）利用一次角球的機會頭頂攻門成功，幫助拜仁首開紀錄1：0。比賽第17分鐘，「波蘭神鋒」萊萬多夫斯基利用對手傳球失誤，抄截完並輕挑球過掉門將後直接凌空抽射得手，拜仁將比分改寫成2：0。

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比賽第41分鐘，馬丁尼斯（Javi Martínez）以一記在禁區外精彩的遠射直接破網，助拜仁取得3球優勢，隨後比賽第43分鐘，穆勒（Thomas Müller）在禁區外將球傳進禁區內，格納布里（Serge Gnabry）頭錘破門，比數來到4：0，拜仁在上半場即取得4球大幅領先。

曾為多特隊長的胡梅爾斯以頭錘替拜仁貢獻1顆進球，但他在進球後拒絕慶祝，以示對前東家的尊敬。（法新社）

下半場比賽多特依舊找不到破門感覺，比賽終了前的第89分鐘，格納布里在右路傳給中路無人看防的萊萬多夫斯基輕鬆射門得分，比數再度拉開至5：0，終場拜仁以統治級的表現5：0大勝多特，並且奪回德甲龍頭的位置。

本場獨進兩球的萊萬，分別進了他生涯的第200和201顆德甲進球，完成個人生涯的進球里程碑。

萊萬本場對前東家多特梅開二度，剛好分別是生涯第200和201顆德甲進球。（美聯社）

賽前多特的德甲積分為63分，領先第2的拜仁有2分差，賽後拜仁全取3分，積分來到64分反超多特1分再度重回德甲龍頭寶座，德甲聯賽尚有6場，誰將帶走今年冠軍現在就下定論還嫌過早。

本場比賽拜仁控球時間來到58.8%，多特則是41.2%，拜仁全場射門次數達22次並有10次射正，多特僅有4次射門和1次射正，拜仁整場579次傳球並有87.9%的傳球成功率，多特則是411次傳球和82%的傳球成功率。

多特球員輸球後表情相當凝重，對多特來說接下來的每一場德甲賽事都非常重要。（法新社）

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