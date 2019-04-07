MiLB》艾銳克遭兄弟閃電解約 重返美職首場就開轟

艾銳克僅在中職打兩場，就遭到兄弟解約。（資料照，記者廖耀東攝）





〔體育中心／綜合報導〕洋砲艾銳克（Eric Wood）加盟中職僅出賽兩場，即遭中信兄弟閃電解約，他以小聯盟合約重返海盜隊，今天首度出賽就開轟。

26歲的艾銳克最高層級3A，曾入選經典賽加拿大國家隊，來台加盟中信兄弟，僅出賽2場，9打數無安打且被三振3次，打擊率0，甚至還有一次犧牲短打失敗，迅速遭兄弟解約，當時傳出他與總教練伯納起過衝突，球團對此澄清並無此事，不過總教練伯納曾透露，「球隊不容許個人表現或個人利益凌駕於團隊。」

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艾銳克重返海盜後從3A出發，前兩戰並未出賽，今天首度亮相對戰印地安人3A，擔任先發第7棒指定打擊，前3打數都繳出白卷，還吞下1次三振，不過他在9局上最後打席敲出左外野陽春彈，本季首轟出爐，可惜最後仍未能幫助球隊贏球，終場以4：7敗下陣來。

在印地安人3A打拚的台灣小將張育成，此役在7局上替補守二壘，2打數無安打，吞下一次三振，打擊率降至1成82。

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