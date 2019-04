MLB》雙城外野手秀超狂雷射肩 哈波出奇招衝本壘（影音）

哈波企圖飛越捕手得分。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕雙城今天作客挑戰費城人,單場敲出3轟,其中羅沙里歐(Eddie Rosario)在9局上敲出3分砲打進保險分,助隊終場以6:2贏球。費城人明星外野手哈波(Bryce Harper)此役6局下衝本壘時,想幫球隊扳平戰局,企圖用飛越的方式越過捕手得分,但最後仍被雙城捕手艾斯圖迪羅(Williams Astudillo)觸殺出局,有趣的一幕引發熱議。

費城人在6局下以1:3落後,該局吹起反攻號角,席古拉(Jean Segura)和哈波先後敲安,霍金斯(Rhys Hoskins)獲得保送後攻占滿壘,無人出局,耶雷拉(Odubel Herrera)適時敲出高飛犧牲打追回1分,哈波趁勢站上三壘。

下一棒赫南德茲(Cesar Hernandez)敲出中外野飛球出局,有機會再形成一支高飛犧牲打,哈波拔腿奔向本壘,雙城外野手巴克斯頓(Byron Buxton)接球後大展雷射肩快傳本壘,哈波為了避免遭到觸殺,突然使用奇招,跳起來試圖用飛越的方式得分,但捕手艾斯圖迪羅反應相當迅速,接球後用手套向上觸殺了哈波,完成雙殺守備。

這一幕也引發熱議,也有人提到費城人的新同學麥卡琴(Andrew McCutchen)和瑞爾穆托(J.T. Realmuto)在2017年也曾上演過同樣精采的本壘攻防戰。

