MLB》雙城外野手秀超狂雷射肩 哈波出奇招衝本壘（影音）

哈波企圖飛越捕手得分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕雙城今天作客挑戰費城人，單場敲出3轟，其中羅沙里歐（Eddie Rosario）在9局上敲出3分砲打進保險分，助隊終場以6：2贏球。費城人明星外野手哈波（Bryce Harper）此役6局下衝本壘時，想幫球隊扳平戰局，企圖用飛越的方式越過捕手得分，但最後仍被雙城捕手艾斯圖迪羅（Williams Astudillo）觸殺出局，有趣的一幕引發熱議。

費城人在6局下以1：3落後，該局吹起反攻號角，席古拉（Jean Segura）和哈波先後敲安，霍金斯（Rhys Hoskins）獲得保送後攻占滿壘，無人出局，耶雷拉（Odubel Herrera）適時敲出高飛犧牲打追回1分，哈波趁勢站上三壘。

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下一棒赫南德茲（Cesar Hernandez）敲出中外野飛球出局，有機會再形成一支高飛犧牲打，哈波拔腿奔向本壘，雙城外野手巴克斯頓（Byron Buxton）接球後大展雷射肩快傳本壘，哈波為了避免遭到觸殺，突然使用奇招，跳起來試圖用飛越的方式得分，但捕手艾斯圖迪羅反應相當迅速，接球後用手套向上觸殺了哈波，完成雙殺守備。

這一幕也引發熱議，也有人提到費城人的新同學麥卡琴（Andrew McCutchen）和瑞爾穆托（J.T. Realmuto）在2017年也曾上演過同樣精采的本壘攻防戰。

哈波企圖飛越捕手得分。（法新社）

We’re gonna keep harping on how much we love La Tortuga. #MNTwins pic.twitter.com/1e9zcBAw9l — Minnesota Twins （@Twins） 2019年4月6日

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